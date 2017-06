Barbat din Preutesti gasit mort in albia raului Somuz

In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, politistii asteptand rezultatele efectuarii necropsiei.

Barbat gasit mort in albia raului Somuz, in localitatea Preutesti. Un localnic a facut macabra descoperire, pe cand se deplasa pe malul paraului Somuz, pe raza satului Arghira. Acesta a sunat imediat la politie iar la fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Falticeni care a scos cadavrul din apa. Barbatul a fost identificat de catre vecini ca fiind Gheorghe C., de 62 de ani, din comuna Preutesti. In urma examinarii cadavrului de catre tehnicianul criminalist nu s-au constatat pe suprafata corpului urme de violenta. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului municipal Falticeni pentru efectuarea autopsiei in vederea stabilirii cauzei decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, politistii asteptand rezultatele efectuarii necropsiei.