Barbat din Radaseni, gasit carbonizat in casa, in urma unui incendiu

Barbat gasit carbonizat in casa, in urma unui incendiu. Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni au intervenit, duminica dupa-amiaza, cu trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Radaseni. La sosirea echipajelor, casa era cuprinsa de flacari aproape in totalitate si exista pericolul de propagare la o constructie anexa. In apelul venit pe numarul unic de urgenta 112, se mentiona faptul ca in casa ar fi fost suprins proprietarul acesteia, un barbat in varsta de 58 de ani, care suferea de un handicap locomotor. Din nefericire, informatia s-a confirmat, iar dupa localizarea flacarilor, pompierii militari au gasit si au extras dintr-una din camere trupul carbonizat al proprietarului. Au ars casa de locuit cu bunurile din interior, pe o suprafata de aproximativ 70 de metri patrati.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost jarul cazut din soba cu acumulare de caldura, care a aprins materialele combustibile din zona.