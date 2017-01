Cel in cauza a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.

Barbat din Scheia retinut pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Marti, in urma continuarii cercetarilor in cauza privind scandalul izbucnit la data de 29 noiembrie 2016, in jurul orei 18.00, in comuna Scheia si in care au fost implicate mai multe persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 32 de ani din localitate, suspect pentru savarsirea a trei infractiuni de "lovire sau alte violente" si a infractiunii de "tulburarea ordinii si linistii publice". Cel in cauza a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.