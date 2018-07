Barbat din Serbauti plecat sa culeaga ciuperci, gasit mort in padure

Un barbat din comuna Serbauti a fost gasit marti seara decedat intr-o padure. Acesta a plecat marti dimineata impreuna cu sotia, fiica si socrul in padurea de pe raza comunei Serbauti pentru a culege ciuperci. La un moment dat, barbatul s-a indepartat de locul unde se aflau rudele sale si nu a mai fost de gasit. Sotia a incercat in repetate randuri sa dea de el pe telefonul mobil, dar din cauza lipsei semnalului nu a putut face acest lucru. Vazand ca nu raspunde, rudele au inceput sa-l caute. Disperate ca nu dau de el, acestea au cerut ajutor la 112. La fata locului au ajuns politistii, care dupa ce l-au cautat fara succes pe barbat in padurea in care a fost vazut ultima oara, au extins cautarile si in padurea satului Calinesti. In jurul orei 20.00, barbatul a fost gasit decedat. Acesta se afla la o distanta de aproximativ opt kilometri de locul unde fusese vazut ultima oara. Rudele au declarat ca acesta era cunoscut cu afectiuni cardiace si diabet. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului.