Barbat din Siret prins in trafic cu tigari si bautura de contrabanda

Un barbat din Siret a fost prins cu tigari si bautura de contrabanda. Miercuri, in jurul orei 18.30, un echipaj a oprit pentru control pe raza orasului Siret, autoturismul condus de un localnic de 31 de ani care se deplasa pe directia Vama Siret - centrul orasului, fiind identificate 80 de pachete cu tigari(1600 bucati tigarete) si doi litri de bauturi alcoolice de provenienta duty-free fara documente legale. Produsele in valoare de aproximativ 1.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politistii au intocmit in in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.