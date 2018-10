Barbat din Straja incarcerat in Penitenciarul Botosani. A condus beat, a procovat un accident si a fugit de la fata locului. In cursul zilei de luni, Politia orasului Vicovu ce Sus a primit spre aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, fata de Iosif Alexander, de 32 de ani, din comuna Straja, condamnat la 2 ani, 5 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea acestuia", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "vatamare corporala din culpa".

Barbatul, ce nu figura urmarit, a fost identificat de politisti, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Accidentul a avut loc in data de 22 noiembrie 2014, pe raza comunei Straja. Dupa producerea evenimentului rutier Iosif Alexander a parasit locul accidentului, fiind ulterior identificat de politisti. Oamenii legii au stabilit ca, in jurul orei 21.35, in timp ce conducea autoturismul marca Audi A4 inmatriculat in strainatate pe DJ 209G, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum umed si a consumului de bauturi alcoolice, Iosif Alexander a pierdut controlul asupra volanului, a patruns pe contrasens, unde a lovit autoturismul marca Skoda Octavia, condus din sens opus de Daniel Valter, din municipiul Suceava, ofiter in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava. In urma accidentului, Daniel Valter si sotia acestuia au fost grav raniti in timp ce fetita acestora in varsta de doi ani a suferit rani usoare. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul lui Daniel Valter si de 1,35 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru Iosif Alexander. Daniel Valter a declarat ca in timp ce se afla la Cabana Sadau Brodina impreuna cu sotia si fiica de doi ani, cea din urma a inceput sa se simta rau, avand febra. Desi bause, barbatul a urcat la volan pentru a o duce pe micuta la Spitalul Judetean Suceava. La scurt timp, a avut loc accidentul. Jandarmul a fost achitat de acuzatii de Curtea Militara de Apel Bucuresti.