Barbat din Vatra Dornei prins in trafic cu tigari de contrabanda FOTO

In autoturismul barbatului erau tigari in valoare de circa 15.400 lei.

Barbat din Vatra Dornei prins in trafic cu tigari de contrabanda. Marti, in jurul orei 21.55, o patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Argestru din localitate, autoturismul condus de un localnic de 51 de ani. In urma verificarii interiorului masinii, politistii au identificat 1.400 pachete cu tigari netimbrate, de provenienta extracomunitara, despre care, barbatul a declarat ca le-a achizitionat de la o persoana necunoscuta cu intentia de a le comercializa. Tigarile in valoare de circa 15.400 lei au fost confiscate, iar autoturismul, proprietatea unei femei din municipiul Vatra Dornei, a fost indisponibilizat la sediul politiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.