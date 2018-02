Barbatul de 34 de ani s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, ce va fi solutionat procedural.

Barbat din Vicovu de Sus cu permis de conducere italian fals, depistat in trafic de politisti. Duminica, in jurul orei 14.00, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control, pe DN 2E din comuna Marginea, autoutilitara condusa de un barbat de 34 de ani din orasul Vicovu de Sus, care a prezentat documentele personale, respectiv cartea de identitate, permisul de conducere auto eliberat de autoritatile italiene si cele ale autoturismului. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", complicitate la "fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals", ce va fi solutionat procedural.