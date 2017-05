Barbat din Zvoristea condamnat la inchisoare, prins de politisti in timp ce se ascundea in casa parintilor

Acesta a fost imobilizat, incatusat, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.

Barbat din Zvoristea condamnat la inchisoare, prins de politisti in casa parintilor. Miercuri, Sectia 8 Politie Rurala Adancata a primit spre punere in aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeasi zi, fata de un barbat de 30 de ani, din comuna Zvoristea, condamnat la 2 ani si 1 luna inchisoare, pentru comiterea infractiunilor de "conducere fara permis", "violare de domiciliu" si "distrugere", fapte comite in perioada 2012-2013. Politistii s-au deplasat la locuinta parintilor individului, unde stiau ca acesta locuieste. Batranii au declarat ca fiul lor nu se afla la domiciliu. Pentru ca politistii aveau informatii ca acesta era in casa au inceput sa-l caute. Oamenii legii au stabilit ca barbatul avea intrare separata in imobilul comun cu cel al parintilor, dar usa era incuiata. Politistii au auzit zgomote din interior si i-au cerut individului sa deschida. Pentru ca acesta nu s-a conformat s-a procedat la fortarea usii de acces in locuinta. In interior a fost identificat barbatul. Acesta a fost imobilizat, incatusat, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.