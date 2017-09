In baza mandatului de aducere, barbatul de 32 de ani a fost condus la sediul Politiei municipiului Radauti pentru cercetari, acesta fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.

Barbat din judetul Neamt retinut dupa ce si-a luat cu forta copilul de la fosta concubina. In data de 12 septembrie, ora 18.00, femeia de 30 de ani, din Radauti, se afla impreuna cu copilul sau minor, la domiciliul surorii sale in municipiul Radauti. La un moment dat, in locuinta au patruns fara drept doua persoane, fostul concubin impreuna cu un prieten. Concubinul a amenintat-o pe femeie cu bataia daca nu-i da minorul de trei ani si actele acestuia. Barbatul de 32 de ani, din municipiul Roman, judetul Neamt, a luat baietelul si impreuna cu acesta, a plecat cu un autoturism. Dupa aproximativ o ora femeia a sunat la 112 si a anuntat cele intamplate. Au fost alertate in regim de urgenta toate echipajele din teren, insa avand in vedere sesizarea tardiva, vehiculul nu a putut fi identificat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate, violare de domiciliu, lovirea sau alte violente si amenintare, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor savarsirii faptelor sesizate si solutionarii procedurale a cauzei.In paralel, politistii judiciaristi au desfasurat activitati investigative complexe, reusindu-se stabilirea identitatii persoanelor implicate, modul de derulare a evenimentului si localizarea autorului. Joi, 14 septembrie, in urma continuarii cercetarilor, au fost solicitate instantei competente autorizatii de perchezitie pentru patru locatii. Astfel, in baza mandatelor emise de Judecatoria Radauti, politisti din cadrul I.P.J. Suceava, sprijiniti de forte de jandarmi si politisti ai I.P.J. Neamt, au efectuat perchezitii domiciliare la patru imobile din judetul Neamt, ocazie cu care, agresorul si fiul sau minor au fost identificati, copilul fiind incredintat mamei sale. Ulterior, in baza mandatului de aducere, barbatul de 32 de ani a fost condus la sediul Politiei municipiului Radauti pentru cercetari, acesta fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.