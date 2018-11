Barbat din zona Radauti, cu botulism, in stare grava la spital

Un barbat de 52 de ani, din zona Radauti, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, luni. Acesta a fost adus la cea mai mare unitate spitaliceasca din judet dupa ce a stat o saptamana internat la spitalul din Radauti iar starea lui s-a agravat. Medicii spun ca pacientul s-ar fi imbolnavit dupa ce a consumat gogosari in otet dintr-o conserva de casa. Reprezentantii Spitalului Judetean Sf. Ioan cel Nou au solicitat ser antibotulinic de la de la Bucuresti pentru tratarea acestuia iar serul a ajuns marti dimineata la Suceava. Botulismul este o afectiune grava, letala uneori, cauzata de o toxina produsa de bacterie Clostridium botulinum. Bacteria traieste si se inmulteste in medii cu putin oxigen, cum ar fi conservele alimentare.