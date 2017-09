Barbat gasit fara suflare in garsoniera sa de catre cei de la ISU, dupa ce a zacut asa cateva zile

Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost preluat de cadre de la Serviciul de Medicina Legala Suceava in vederea efectuarii necropsiei.

Descoperire macrabra intr-o garsoniera din municipiul Suceava, miercuri seara. Un tanar a sunat la 112 si a sesizat ca tatal sau, un barbat in varsta de 61 ani, nu raspunde la usa si este posibil sa fie decedat in locuinta. In baza sesizarii, un echipaj din cadrul ISU Suceava, s-a deplasat la fata locului si a patruns in locuinta prin fortarea geamului de la camera garsonierei. Cadrele ISU au gasit in interior, pe un pat, cadavrul barbatului, care era aflat in stare de putrefactie. Usa locuintei a fost gasita asigurata pe interior si nu erau urme de ravasire. La fata locului au ajuns si politistii, care au ridicat probe. Fiul barbatului a declarat ca tatal sau locuia singur, cu chirie, in acea garsoniera si ultima data cand a discutat cu acesta fost in urma cu doua zile. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost preluat de cadre de la Serviciul de Medicina Legala Suceava in vederea efectuarii necropsiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, politistii efectund cercetari pentru a stabili circumstantele in care a intervenit decesul.