Barbat gasit fara suflare pe casa scarii, intr-un bloc din Radauti

Barbat gasit mort pe casa scarii, la Radauti. Un localnic a sunat luni dupa amiaza la numarul de urgenta 112 sesizand faptul ca o persoana a decedat pe casa scarii, pe strada Volovatului. In urma deplasarii politistilor la fata locului a fost identificata persoana decedata ca fiind M. A., de 65 de ani, localnic, care a fost gasit pe casa scarii, pe nivelul dintre etajul 1 si etajul 2, cu fata in sus. Un echipaj de ambulanta sosit la fata locului a incercat resuscitarea barbatului, insa afara succes. Acesta a fost declarat in cele din urma decedat de catre medici. Persoana respectiva era cunoscuta cu probleme medicale, fiind diagnosticata cu cancer la amigdale. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost anuntat serviciu de medicina legala Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. Politistii fac cercetari in acest caz.