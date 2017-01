Barbat gasit inghetat, sub zapada, intr-o livada de langa Falticeni, dupa ce a disparut din spital

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

Descoperire macabra intr-o livada ce apartine Statiunii Pomicole Falticeni. Vineri dimineata, un paznic de vanatoare in timp ce se afla la o partida de vanatoare, a gasit in livada de pomi fructiferi Spataresti, de langa Falticeni, cadavrul unui barbat. Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit la o distanta de aproximativ un kilometru de DN 2 E, acoperit cu un strat de zapada si gheata. Paznicul a sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns politistii care au procedat la examinarea cadavrului, stabilind faptul ca acesta era inghetat. Barbatul decedat a fost identificat ca fiind Petru Iacob, de 59 ani, din comuna Bunesti, sat Petia, care in data de 11 ianuarie, a plecat din Spitalul Municipal Falticeni, Sectia Pneumologie, unde era internat. Acesta a parasit unitatea medicala fiind imbracat cu o bluza de trening de culoare gri, pantaloni de trening de culoare neagra iar in picioare purta papuci de casa.Barbatul era dat disparut si era cautat de politisti. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus la morga Spitalului Municipal Falticeni, in vederea efectuarii necropsiei pentru a fi stabilite cauzele si imprejurarile in care acesta a decedat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.