Barbat gasit mort de frig, intr-un sant, chiar de nepotul sau

Barbat de 40 de ani, din Moldova Sulita, gasit mort intr-un sant, dupa ce a zacut in frig o noapte intrega si cel mai probabil a inghetat. Acesta a fost gasit chiar de nepotul sau, care a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii si au demarat cercetari. Trupul a fost observat la marginea unei poteci, in sant, in apropiere de locuinta defunctului. Cu ocazia examinarii cadavrului nu s-au gasit urme de agresiuni asupra acestuia, iar din declaratia nepotului a reiesit ca acesta a consumat bauturi alcoolice cu o seara in urma la o ruda si a plecat in stare avansata de ebrietate. El nu a mai ajuns acasa, ci a stat in frig o noapte intreaga.Cadavrul a fost ridicat si depus la morga Spitalului Municipiului Campulung Moldovenesc, unde urmeaza a fi efectuata necropsia de catre Serviciul de Medicina Legala .Tn cauza s-a tntocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.