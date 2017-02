Barbat gasit mort in albia raului Suha

Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.

Descoperire macabra. Un barbat a fost gasit mort in albia raului Suha, pe raza localitatii Frasin. Barbatul de 66 de ani, din satul Bucsoaia, orasul Frasin, fiind in stare de ebrietate, a incercat, luni, sa treaca prin albia raului Suha si a alunecat cazand pe gheata formata peste rau si nu s-a mai putut ridica. In cursul noptii de luni spre marti, temperaturile fiind foarte scazute, acesta a decedat. A doua zi un localnic care a trecut prin zona l-a vazut pe barbat si a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii cu un modul SMURD dar si politistii. Din nefericire cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru acesta, constatand decesul. Trupul neinsufletit al barbatului a fost depus la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.