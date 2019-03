Barbat gasit mort in albia unui parau din Vatra Dornei

Barbat gasit fara suflare, in albia paraului Negresti, la Vatra Dornei. Descoperirea a fost facuta de un trecator, care a dat alerta. La fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta, care a constatat decesul persoanei in cauza. Decedatul a fost identificat ulterior de politisti ca fiind Petres Constantin Ioan, de 64 ani, localnic. Acesta locuia singur, cu chirie, intr-o camera din imobilul apartinand barbatului care a sunat la 112. Decedatul consuma zilnic bauturi alcoolice si avea un mod de viata precar. Sambata dimineata, un trecator l-a observat cazut in albia paraului Negresti, in zona podului ce duce la locuinta gazdei sale, dupa care l-a anuntat imediat pe acesta din urma, care a sunat la numarul de urgenta 112.

In buzunarele hainelor cu care era imbracata victima, a fost gasit un portofel in care se afla suma de 380 de lei, un telefon mobil si separat suma de 90 de lei. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost anuntat CML Campulung Moldovenesc, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.