Barbat gasit mort, in plina strada, la Radaseni. Un trecator a facut descoperirea si a sunat la 112.La intersectia strazii Livada Mare cu strada Rupturii din comuna Radaseni a fost identificat cadavrul lui Bradu Grigore, de 60 ani, din municipiul Botosani. Un echipaj SAJ Falticeni a sosit la fata locului iar medicii au constatat decesul. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca Bradu Grigore locuia singur, fara forme legale pe raza comunei Radaseni, fiind cunoscut in localitate ca un consumator frecvent de bauturi alcoolice. Din discutia telefonica purtata cu fosta sotie a defunctului, Duret Iulian a reiesit faptul ca Bradu Grigore suferea de diabet gradul II si de ciroza hepatica. Cu ocazia examinarii cadavrului nu au fost descoperite urme vizibile de violenta, prezentând pe partea dorsala a trunchiului lividitati cadaverice. Cadavrul Bradu Grigore a fost depus la morga Spitalului municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei mortii.S-a intocmit dosar penal sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.