Barbat gasit mort, inghetat in spatele unei locuinte din Straja

Un barbat de 65 de ani a fost gasit mort, inghetat in spatele unei locuinte din Straja. Descoperirea macabra a fost facuta duminica dimineata. La fata locului au ajuns politistii. Persoana decedata a fost identificata ca fiind un localnic. Acesta locuia singur si obisnuia sa consume frecvent bauturi alcoolice in cantitati mari. Barbatul a fost gasit in spatele imobilului unei femei, langa perete. Asupra acestuia au fost identificate mai multe bunuri personale dar si bani. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzelor producerii decesului.