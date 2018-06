Barbat gasit mort intr-un apartament din municipiul Suceava

Un barbat de 65 de ani, din municipiul Suceava, a fost gasit mort in apartamentul sau. Luni dupa-amiaza, fiul acestuia l-a sunat pe telefonul mobil, insa nu a reusit sa-l contacteze. Acesta nu a dat importanta, nefiind pentru prima data cand tatal sau nu raspundea la telefon. Ulterior, barbatul a fost sunat de vecinii tatalui sau pentru ca din apartamentul acestuia curgea apa calda, provocand inundatia altor apartamente de pe tronson. Vecinii au intrat in panica dupa ce nimeni nu a raspuns la usa. Fiul acestuia a sunat la 112. La fața locului a intervenit un echipaj al I.S.U. Suceava, care a intrat pe un geam gasit deschis. In baia apartamentului a fost gasit cadavrul proprietarului. Trupul neinsufletit al acestuia a fost preluat si transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei. Barbatul locuia singur si era cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice.