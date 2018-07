Barbat gasit mort intr-un apartament din municipiul Suceava

Un barbat de 53 de ani, din municipiul Suceava, a fost gasit mort in propriul apartament. Pompierii au fortat geamul pentru a intra in locuinta. Colegii de serviciu ai barbatului au dat alarma, miercuri dimineata, cand au vazut ca acesta nu a venit la munca. Ei l-au sunat pe fratele barbatului. Vazand ca nu raspunde la telefonul mobil, acesta a sunat la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj de interventie din cadrul I.S.U. Suceava care, prin fortarea geamului, a patruns in interior. Barbatul a fost gasit decedat pe holul dintre baie si camera. Acesta locuia singur. Politistii au declarat ca nu exista suspiciuni cu privire la cauzele decesului, usa de acces in apartament fiind asigurata pe interior, cheia fiind gasita in yala. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii nercopsiei.