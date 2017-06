Trupul a fost preluat de catre un echipaj de la pompe funebre si depus la morga spitalului municipal Falticeni in vederea efectuarii autopsiei. Persoana gasita decedata a fost identificata ulterior ca fiind Dumitru G., in varsta de 66 de ani.

Barbat gasit mort, intr-un parau, la Fantana Mare. Duminica dupa amiaza, politistii de la Vadu Moldovei au fost sesizati prin 112 de catre un localnic din comuna Fantana Mare, despre faptul ca o persoana se afla decedata intr-un parau sub un pod ce traverseaza drumul comunal. Barbatul era cu capul in apa si cu genunchii la piept. La fala locului au ajuns criminalistii care au efectuat cercetari si au prelevat probe. Acestia au examinat cadavrul si nu au descoperit urme de violenta. Trupul a fost preluat de catre un echipaj de la pompe funebre si depus la morga spitalului municipal Falticeni in vederea efectuarii autopsiei. Persoana gasita decedata a fost identificata ulterior ca fiind Dumitru G., in varsta de 66 de ani, avand domiciliul in comuna Fantana Mare.Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca acesta era consumator de bauturi alcoolice si probabil a cazut accidental in apa. In cauza s-a intocmit dosar penal cercetarile fiind continuate de Postul de Politie Fantana Mare privind infractiunea de ucidere din culpa, urmand a se dispune solutie procedurala prin Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni.