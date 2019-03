Barbat gasit mort, intr-un sant, la Toditesti

Descoperire macabra, la Todiresti. Un barbat a fost gasit mort in sant. Un localnic a sunat la 112 si a cerut ajutorul Politiei. Ajunsi la fata locului, politistii au gasit in santul de pe marginea drumului DC 43H, de pe raza satului Todiresti, un barbat de 65 ani din localitate. Un echipaj medical de pe ambulanta a venit la fata locului si a constatat decesul acestuia. Medicii au declarat ca trupul barbatului era rigid, semn ca decesul a survenit cu mai mult timp inainte. Din cercetarile efectuate de politisti, a rezultat faptul ca barbatul locuia singur pe raza localitatii Todiresti si era cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice. Cu ocazia examinarii sumare a cadavrului acesta nu prezenta urme vizibile de violenţa. Cadavrul persoanei decedate a fost transportat la morga Spitalului Judetean de Urgenta Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor decesului. In cauza politistii au intocmit dosarul penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.