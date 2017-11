Politistii au ridicat probe de la fata locului si asteapta acum efectuarea necropsiei.

Barbat gasit mort pe un trotuar, la Gura Humorului. Miercuri dimineata, o femeie care trecea pe strada Stefan cel Mare din Gura Humorului a observat o persoana cazuta pe trotuar si a sunat imediat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj de la Ambulanta, care a constatat decesul barbatului. De asemenea, la fata locului au ajuns si politistii. Barbatul a fost identificat in persoana unui sucevean de 47 de ani. Acesta era cunoscut in evidentele medicale ca fiind suferind de afectiuni cardiace si este posibil sa fi facut infarct in plina strada. Politistii au ridicat probe de la fata locului si asteapta acum efectuarea necropsiei. Acestia au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.