Barbat gasit spanzurat in propria locuinta, in Joia Mare. Acesta cazuse in depresie din cauza bolii

Un sucevean de 59 de ani si-a pus capat zilelor in Joia Mare, din cauza ca suferea de cancer. Barbatul a fost gasit spanzurat in podul apartamentul sau de catre un fiu, care a sunat la 112. Acesta era spanzurat de o grinda de lemn de sustinere a acoperisului. Fiul sau a sectionat funia cu care era legat tatal si apoi a solicitat sprijin. In locuinta persoanei decedate si asupra sa nu s-au identificat mesaje scrise care sa justifice gestul, insa membrii familiei au mentionat ca acesta suferea de mai multe luni de cancer si probabil a cazut in depresie. Tocmai de aceea familia nu are suspiciuni cu privire la deces. Cadavrul a fost transportat la Morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor mortii. Politistii au deschis in acest caz dosar penal de cercetare.