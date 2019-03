Barbat imobilizat de politisti, dupa ce a facut scandal in sediul Primariei Ilisesti

Un barbat de 77 de ani a fost imobilizat de politisti, dupa ce a facut scandal in sediul Primariei Ilisesti. Incidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 13.00. Politistii l-au identificat pe scandalagiu in fata Primariei Ilisesti, de cealalta parte a DN 17, in parcarea unui magazin. Intrucat, batranul era agitat a fost imobilizat si la fata locului a fost solicitata interventia unei ambulante. Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, fiind internat in Sectia de Psihiatrie Burdujeni. Acesta a fost sanctionat contraventional.