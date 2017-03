Barbat in coma profunda, la spital, in urma unui accident stupid

Caruta in care se afla barbatul s-a rasturnat.

Un barbat de 68 de ani, din comuna Ilisesti, a ajuns in coma profunda la spital dupa ce caruta in care se afla s-a rasturnat. Marti dupa amiaza, barbatul se deplasa cu atelajul hipo pe imasul comunal. Acesta statea pe incarcatura de fan din caruta. La un moment dat barbatul a efectuat manevra de a vira la stanga pe un drum comunal neclasificat betonat, moment in care bratul drept din fata ce sustine cosul carutei s-a rupt. In acel moment caruta s-a rasturnat in drumul betonat, iar carutasul a fost aruncat de pe incarcatura in santul din dreapta, accidentandu-se in zona capului. Niste localnici care erau in zona au sunat imediat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj medical. Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral grav, hemoragie subarahnoidiana difuza, fractura temporala dreapta, coma profunda grad III.