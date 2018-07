Barbat in sevraj etanolic, mort la Psihiatria Spitalului Judetean Suceava

Un barbat de 34 de ani, din comuna Cornu Luncii, aflat in sevraj etanolic, a decedat la Spitalul Judetean Suceava, Sectia de Psihiatrie Burdujeni. El a fost transportat vineri la Sectia de Psihiatrie Burdujeni, in urma unui apel la 112, de pe raza municipiului Falticeni, ca fiind bolnav psihic agresiv. Sambata dimineata acesta a decedat ca urmare a unei insuficiente cardio respiratorii acute si a unui sindrom de sevraj etanolic. Din verificarile efectuate de politisti la domiciliul acestuia, a rezultat ca acesta este cunoscut ca si consumator inrait de bauturi alcoolice. El a suferit o interventie chirurgicala la plamani, in urma cu circa 4 ani.In cauza urmeaza a se efectua necropsia pentru stabilirea cauzei decesului, fiind intocmit soar penal pentru ucidere din culpa.