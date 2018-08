Barbat lovit de o masina in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, la Radauti

Un barbat a fost lovit de o masina chiar pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe strada Piata Unirii, din municipiul Radauti, joi dimineata. Un barbat de 28 de ani, din comuna Fratautii Noi, a surprins si accidentat un localnic de 66 de ani, angajat in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator. In urma accidentului pietonul a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti. Barbatul de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ulterior acestuia i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal.