Barbat lovit in plin de o autoutilitara pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava VIDEO

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Barbat lovit in plin pe trecerea de pietoni. Miercuri, in jurul orei 12.00, un barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Bacau, conducea autoutilitara marca Mercedes Sprinter pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, din directia Burdujeni spre Centru. La un moment dat, cand a ajuns la trecerea de pietoni semaforizata din dreptul Carrefour a surprins si accidentat un barbat de 45 de ani, din Pascani, care s-a angajat in traversarea carosabilului pe marcajul pietonal, pe culoarea verde destinata pietonilor. Soferul sustinea ca pietonul a sarit in fata autoutilitarei si ca nu a avut timp sa-l evite. Mai mult, acesta a spus ca barbatul a vrut sa treaca strada pe culoarea rosie a semaforului, pe langa trecerea de pietoni(vezi declaratie sofer autoutilitara). In urma impactului victima a fost proiectata pe asfalt. La fata locului a ajuns un modul SMURD iar cadrele medicale i-au acordat primul ajutor la fata locului dupa care acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Atat soferul cat si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative. La spital conducatorului auto i-au fost recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.