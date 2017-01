Barbat mort carbonizat in camera in care dormea, dupa ce incaperea a luat foc de la o instalatie electrica improvizata

Barbatul, din Gulia, a fost gasit de sora sa, care a chemat vecinii in ajutor si a sunat la 112.

Moarte cumplita pentru un barbat de 52 ani, din Gulia, Dolhasca. Acesta a luat foc in camera in care dormea din cauza unei instalatii electrice improvizate. Barbatul, pe nume Gavrila Ion, locuia impreuna cu sora sa, in casa parinteasca, fiecare stand intr-o jumatate din casa.Luni seara cei doi si-au petrecut timpul impreuna pana noaptea tarziu, in jurul orei 03.00, cand Gavrila Ion a fost lasat dormind in patul sau, avand o soba cu lemne in functiune. Marti dimineata, in jurul orei 09.00, sora acestuia s-a trezit in miros de fum. Femeia s-a deplasat la camera unde dormea fratele ei, unde a gasit corpul acestuia arzand, in zona capului si a membrului superior stang. Aceasta a chemat repede doi vecini care au aruncat cu zapada si au localizat inceputul de incendiu. La fata locului a ajuns un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Suceava, insa medicii nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul.Barbatul era practic carbonizat, instins pe pardoseala, orientat cu capul spre usa de acces, semn ca a vrut sa iasa din incapere la un moment dat.La fata locului au ajuns si politisii. Acestia au constata ca pe coltul usii care face accesul in alta camera erau fire electrice rupte, al caror invelis este carbonizat, lipite de soba in care inca mai ardea focul. Pe spatiul dintre usa si soba, cabul era sectionat in partea inferioara. Cablul era sprijinit de un cui si era prevazut cu dulie si bec. Instalatia improvizata de iluminat era in acel loc de foarte mult timp, era foarte vechi si legat in multe locuri cu banda izolatoare si se banuieste ca de acolo a izbucnit incendiul.Cadavrul a fost preluat de o firma specializata si transportat la morga Spitalului Municipiului Falticeni in vederea efectuarii necropsiei.In cauza s-a intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.