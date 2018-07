Barbat mort dupa ce a cazut intr-o tepusa in timp ce culegea cirese

Un barbat de 72 de ani, din comuna Sadova, a avut parte de o moarte violenta. Acesta a cazut intr-o tepusa dintr-un gard, in timp ce culegea cirese. Potrivit rudelor, batranul s-a deplasat miercuri, in jurul orei 15.00, pe un teren sa culeaga cirese. Dupa o ora si jumatate acesta a fost gasit de o vecina, cazut la pamant. Femeia a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a constatat ca barbatul era decedat. In apropierea trupului barbatului se afla o scara metalica cu o inaltime de patru metri, rezemat de un cires. Cel mai probabil, batranul s-a urcat pe scara, s-a dezechilibrat si a cazut cu gatul in tepusa gardului. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc, in vederea efectuarii necropsiei.