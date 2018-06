Barbat mort dupa ce a fost luat de o viitura, la Slatina

Barbat luat de viitura, dupa o rupere de nori, in satul Herla, comuna Slatina. Luni, in jurul orelor 18.00 barbatul de 48 de ani se afla cu o cireada de vaci la pascut si la un moment dat a vrut sa traverseze, impreuna cu animalele un parau inofensiv in mod normal. Numai ca exact in acel moment paraul s-a umflat dupa o rupere de nori si barbatul a fost surprins de ape. La fata locului au intervenit cadre de la ISU Suceava, sustin localnicii, care l-ar fi cautat pe barbat si l-au gasit la mai bine de un kilometru distanta. Cadrele de la SMURD au efectuat in zadar manevre de resuscitare minute in sir. In final a fost declarat decesul barbatului surprins de viitura. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, declara insa ca pompierii nu au cautat pe nimeni si nu are informatii despre acest subiect pentru ca structura din care face parte nu l-a gestionat. In urma ploii torentiale, in localitatea mentionata a fost inundata o curte.