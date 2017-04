Barbat mort inecat, dupa ce in apropiere de casa a cazut in raul Bistrita de pe o punte pietonala subreda

Moarte stupida, pentru un barbat de 41 de ani, din Ciocanesti. Acesta a alunecat de pe o punte suspendata, chiar in apropiere de casa, a cazut in raul Bistrita si a murit inecat. Concubina barbatului a fost cea care a sunat la 112, speriata ca el nu a mai ajuns acasa. Barbatul a lucrat pe raza judetului Vaslui, iar in seara zilei de 31 martie al a venit la domiciliu cu un autoturism de ocazie. A coborat din masina in dreptul locuintei, care se afla la circa 500 metri de DN 18, urmand a traversa raul Bistrita Aurie pe o punte pietonala suspendata pe cabluri metalice. Inainte de a cobori din autoturism el a sunat-o pe concubina sa, sa vina inaintea lui deoarece avea un bagaj greu de dus. Concubina a venit inaintea lui, dar nu l-a mai intalnit. Aceasta l-a cautat, dar nu și-a facut griji prea mari, crezand ca barbatul ii face o farsa. Puntea pietonala suspendata pe cabluri are o lungime de 26 metri, iar parapetii puntii o inaltime de 67 de centimetri. In timpul deplasarii, puntea se balanseaza foarte tare, provocand un dezechilibru persoanei care o traverseaza.Avand in vedere aceste aspect, politistii efcetuat cautari pe albia raului Bistrita Aurie in aval, apa avand un volum mare in urma topirii zapezilor, iar la o distanta de circa 1,5 kilometri a fost gasit cadavrul barbatului și la aproximativ 3 km bagajul acestuia.La examinarea sumara a cadavrului, acesta nu prezinta leziuni ori urme de violenta. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Vatra Dornei de catre o firma specializata in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzei mortii. Cercetarile urmeaza a fi continuate cu privire la infractiunea de ucidere din culpa.