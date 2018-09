Barbat mort strivit dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, pe un drum comunal din Plutonita

Tragedie, luni seara, la Plutonita. Un barbat de 75 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu un tractor si a ajuns sub vehicul. Accidentul s-a petrecut pe un drum comunal din localitate. Au intervenit la fata locului modulul SMURD de la Gura Humorului, cu o autospeciala de descarcerare si o ambulanta dar si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta. Barbatul a fost scos de sub tractor si pentru ca era in stop cardio respirator i s-au efectuat manevre de resuscitare minute intregi. Medicii nu au mai putut face nimic pentru ranit si au declarat decesul. Accidentul este acum cercetat si de politisti, care au deschis dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.