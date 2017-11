Barbat omorat in bataie, in plina strada, la Frumosu, de fratele vitreg si de nepot

Barbat omorat in drum de fratele vitreg si de nepotul sau, care l-au snopit in bataie, la Frumosu. Barbatul de 56 de ani a fost gasit zacand in drum de un localnic, care in final a sunat imediat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD dar si politistii. In drum a fost identificat Hutuleac Stefan, care prezenta multiple leziuni in zona capului si a membrelor superioare si inferioare, acesta fiind preluat de paramedici, care l-au transportat la spitalul municipal Campulung Moldovenesc. Acolo medicii au efectuat in zadar minute in sir manevre de resuscitare, in final declarand decesul. Ancheta a fost preluata de politistii de la Serviciul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Din primele cercetari a reiesit ca luni dupa amiaza, pe fondul unor neintelegeri mai vechi si a consumului de bauturi alcoolice, intre victima Hutuleac Stefan si Caprian Dumitrian-Mircea, de 55 ani, a avut loc o altercatie. In timp ce barbatii se certau in drum, in acel loc a ajuns din urma si fiul lui Caprian Dumitrian-Mircea, un tanar de 25 de ani, pe nume Caprian Teodor-George. Cei doi s-au luat la bataie cu barbatul de 56 de ani si au lovit victima provocandu-i leziuni grave, incompatibile cu viata. Ca urmare a probatoriului administrat in cadrul dosarului penal intocmit, procurorul criminalist a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de cei doi batausi, sub aspectul comiterii infractiunii de omor si retinerea acestora pentru o durata de 24 de ore. Cei doi vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.