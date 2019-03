Barbat plecat sa taie lemne din padure, gasit a doua zi mort, in albia unui rau, la Straja

Localnic din Straja, gasit mort de fratele sau, in albia unui rau. Miercuri, politistii orasului Vicovu de Sus au fost sesizati prin numarul de urgenta 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in albia raului Suceava, in zona Moara, de pe raza comunei Straja, este decedat fratele sau, Popescu Aurel, de 53 ani. La fata locului, la o distanta de circa 50 de metri de malul raului, in albia raului Suceava, se observa un cadavru uman, identificat in persoana ului Popescu Aurel, acesta fiind gasit in pozitia culcat cu fata in jos. In zona a sosit si un echipaj de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Vicovu de Sus, care l-a preluat si transportat pe acesta la malul raului Suceava. Cu ocazia examinarii cadavrului s-a constatat faptul ca nu sunt urme de violenta. Din verificarile efectuate ulterior de politisti, a reiesit ca marti, in jurul orei 11.00, Popescu Aurel a plecat de la domiciliul sau spre padure, avand asupra sa un motoferastrau mecanic si un topor, cu intentia de a taia niste lemne pentru gospodarie. El nu a mai revenit la domiciliu, fiind gasit decedat dupa o zi. Cu ocazia audierii rudelor s-a stabilit faptul ca nu exista suspiciuni cu privire la decesul acestuia. Urmeaza a se efectua necropsia in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei mortii. In cauza politistii auintocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.