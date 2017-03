Barbat prins cu tigari de contrabanda in valoare de peste 280.000 lei, retinut de politistii suceveni FOTO

Barbatul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei cu propunere de arestare preventiva.

Barbat prins cu tigari de contrabanda in valoare de peste 280.000 lei, retinut de politisti. Luni, ora 23.55, un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Argestru, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 55 ani, din municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Dupa testarea acestuia cu aparatul etilotest, s-a procedat la verificarea autoturismului, iar in interiorul acestuia au fost depistate mai multe pachete de tigarete de provenienta extracomunitara.Autoturismul a fost condus la sediul Politiei municipiului Vatra Dornei, pentru o verificare amanuntita, ocazie cu care s-a constatat ca acesta transporta 25.460 pachete de tigari netimbrate. Cauza a fost preluata spre solutionare de catre Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Compartimentul Vatra Dornei si se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de detinere, colectare, transport, preluare de marfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda. Intreaga cantitate de tigarete a fost ridicata in vederea confiscarii, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 280.060 lei. De asemenea s-a dispus indisponibilizarea autoturismului, care se afla de pus la sediul Politiei Municipiului Vatra Dornei. Suspectul a fost retinut pe o perioada de 24 ore, fiind depus in arestul I.P.J. Suceava sub escorta, urmand a fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei cu propunere de arestare preventiva. "Astfel de actiuni vor continua si in perioada urmatoare, politistii actionand atat in vederea identificarii celor cu preocupari infractionale pe linia introducerii in tara a tigarilor de contrabanda cat si a celor care transporta, depoziteaza sau comercializeaza astfel de produse", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.