Barbat ramas incarcerat sub tractorul pe care il conducea dupa ce vehiculul s-a rasturnat, la Moara

Barbat ramas incarcerat dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat si el a ramas prins sub vehicul. Accidentul s-a petrecut marti dupa amiaza, la Moara. Barbatul in varsta de 62 ani, din aceeasi localitate, in timp ce isi ajuta o vecina la treburile campului, in gradina acesteia, s-a rasturnat cu tractorul. El a virat brusc dreapta de volan, iar din cauza terenului in rampa, la o inclinatie de aproximativ 20 de grade, tractorul s-a rasturnat, iar soferul a ramas incarcerat.La fata locului, s-a deplasat un echipaj SMURD Suceava. Ranitul a fost descarcerat iar apoi transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat preliminar. El a scapat cu leziuni usoare, spun medicii. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal, cercetarile continuand sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.