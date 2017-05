Barbat retinut pentru 24 de ore, dupa ce a condus beat si fara permis si a produs un accident rutier, la Cumparatura

Barbatul de 56 de ani avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Barbat retinut pentru 24 de ore, dupa ce a condus beat si fara permis si a produs un accident rutier. Sambata, ora 13.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2 din directia Suceava spre localitatea Cumparatura, un barbat de 71 de ani, a fost acrosat de autoturismul condus de un barbat de 56 de ani, din aceeasi localitate, care, a incercat sa-l depaseasca, iar pentru a evita impactul cu un autoturism ce venea din sens opus, a virat spre dreapta. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 71 de ani si de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 56 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 56 de ani are permisul de conducere retinut. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", barbatul de 56 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.