Individul de 30 de ani, din comuna Fratautii Vechi, urmeaza sa fie prezentat joi Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.

Barbat retinut pentru 24 de ore dupa ce a continuat sa conduca desi avea permisul suspendat. In data de 30 decembrie, ora 05.30, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala 4 Galanesti, l-a depistat in flagrant pe un barbat de 30 de ani, din comuna Fratautii Vechi, care conducea un autoturism, avand permisul de conducere retinut si fiind sub influenta bauturilor alcoolice, in cauza fiind intocmit dosar penal. Pe timpul cercetarilor, politistii Sectiei 4 Politie Rurala 4 Galanesti au constatat faptul ca, la nivelul Postului de politie Fratautii Vechi se mai aflau in lucru alte cinci dosare penale, in care s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de acelasi suspect pentru comiterea infractiunilor de loviri sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, precum si infractiuni la regimul rutier, fapte comise pe raza comunelor Fratautii Vechi si Fratautii Noi, in perioada iulie-octombrie 2016. Astfel, in baza probatoriului administrat in cele sase cauze conexate, miercuri, 11 ianuarie, s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de barbatul de 30 de ani pentru savarsirea infractiunilor de "lovire sau alte violente", "tulburarea ordinii si linistii publice", "refuzul de recoltare sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice", "incredintarea pentru conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante", acesta fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, joi. sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti cu propunere de arestare preventiva.