Barbat salvat de pompieri cu senilata dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, la Solonet VIDEO

Victima a fost transportata in stare grava la Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat a fost salvat de pompieri cu senilata dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el. Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza in satul Solonet, comuna Todiresti. Barbatul in varsta de 36 de ani, in timp ce se intorcea impreuna cu sotia de la muncile campului, cu tractorul, s-a rasturnat la un moment dat din cauza terenului abrupt si a fost prins sub utilajul agricol. Localnicii aflati in zona au sarit in ajutorul sau si l-au extras de sub tractor.La fata locului s-a deplasat modulul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD TIM(terapie intensiva mobila). Din cauza drumului inaccesibil ambulantei, a fost solicitata in sprijin o autosenilata, care a fost trimisa de la Detasamentul de Pompieri Radauti. Barbatul ranit, care a suferit multiple traumatisme prin strivire, a fost stabilizat de catre salvatori, dupa care a fost transportat cu autosenilata, in conditii de siguranta, pe o distanta de aproximativ trei kilometri, pana la ambulanta. Ulterior, a fost transportat la Unitatea de Primire Urgente a spitalului judetean, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate.