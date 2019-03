Barbat strivit de un mal de pamant dupa ce a cazut intr-un sant, la betie

Moarte groaznica pentru un barbat 53 de ani, din comuna Fundu Moldovei, consumator de bauturi alcoolice. Acesta a murit dupa ce un mal de pamant sa surpat peste el in timp ce era cazut la pamant. Barbatul a fost gasit de un vecin cazut intr-un sant cu fata in jos, decedat. El a fost vazut miercuri deplastndu-se spre domiciliul parintilor sai, in stare de ebrietate. Dupa numai cateva ore a fost gasit cazut cu fata in jos intr-un sant, fiind acoperit cu pamant, care cel mai probabil s-a surpat peste el. Conform politiatilor, cadavrul nu prezinta urme de violenta, iar membrii familiei declara ca persoana in cauza nu se afla in relatii de dusmanie cu alte persoane si ca a consumat bauturi alcoolice pe parcursul zilei de miercuri.Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Municipiului Ctmpulung Moldovenesc, unde urmeaza a fi efectuata necropsia. Politistii au intocmit in acest caz dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.