Barbatul care a provocat accidentul de vineri de la Boroaia s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infractiuni

Soferul a pierdut controlul volanului dupa ce a intrat cu viteza intr-o curba deosebit de periculoasa.

In timp ce conducea autoturismul cu remorca pe DN 15C, pe raza localitatii Boroaia, vineri, in jurul orei 07.00, un barbat de 27 de ani, din comuna Scheia, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 42 de ani, din comuna Vadu Moldovei. Din accident, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto si a unui barbat de 58 de ani, din comuna Scheia, pasager in autoturismul condus de barbatul de 27 de ani. Conducatorul auto de 27 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si conducatoarei auto, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, remorca autoturismului nu este inmatriculata, numarul fiind atribuit unui alt autovehicul din strainatate, iar conducatorul auto de 27 de ani, detine permis de conducere doar categoria "B", necorespunzator categoriei din care face parte ansamblul auto, a carei masa maxima autorizata este mai mare de 750 kg si care necesita permis de conducere categoria "BE". Cu ocazia examinarii autoturismului inmatriculat in strainatate implicat in accident, politistii au identificat un pistol cu aer comprimat, pentru care, barbatul de 27 de ani, nu era autorizat sa-l detina, acesta declartnd faptul ca, l-a achizitionat din strainatate la finele anului 2016 si l-a introdus in tara la inceputul anului 2017, fara sa fie informat despre obligativitatea legala de a se autoriza. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu permis necorespunzator", "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu numar fals si neinmatriculat remorca", "vatamare corporala din culpa", "nerespectarea regimului armelor si munitiilor" si "contrabanda calificata", ce va fi solutionat procedural.