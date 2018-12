Barbatul care a suferit un accident de munca, dupa ce a cazut de pe o schela in incinta USV, a murit la spital

Barbatul care a suferit un accident de munca in incita Universitatii Stefan cel Mare Suceava a murit la spital. Acesta a cazut de pe o schela de la aproximativ patru metri inaltime.

USV are in renovare un amfiteatru, apartinand Facultatii de Educatie Fizica si Sport, aflat in corpul A al unitatii de invatamant. Vineri, 7 decembrie, doi muncitori, angajati la firma cu care universitatea are contract de colaborare, pregateau terenul pentru montarea instalatiei de aer conditionat, urcati pe o schela la o inaltime de aproximativ patru metri de la nivelul solului. La un moment dat, barbatul de 44 de ani s-a dezechilibrat si a cazut pe platforma betonata a amfiteatrului, suferind leziuni grave in zona capului si a membrelor inferioare.

La fata locului a ajuns un echipaj medical, victima fiind transportata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu politraumatism prin cadere de la inaltime, traumatism cranio cerebral grav, fractura gamba stanga. In ciuda eforturilor medicilor, in cursul zilei de miercuri, barbatul a murit in spital.

In acest caz au fost sesizati politistii si repezentantii ITM.Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de neluarea masurile legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa.