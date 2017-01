Barbatul care l-a omorat in bataie pe fostul concubin al iubitei sale a fost trimis in judecata

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Revelino P. cercetat in stare de arest preventiv la domiciliu, sub aspectul savarsirii infractiunii de omor. Potrivit anchetatorilor, victima S.A., cetatean italian, era domiciliat in Italia si a avut timp de doi ani o relatie de prietenie/concubinaj cu numita F.V. din comuna Vama, in perioada in care aceasta se afla in Italia. F.V. a pus capat acestei relatii in cursul lunii martie 2016 cand a parasit statul italian si a revenit in localitatea de domiciliu. La scurt timp dupa venirea in tara l-a cunoscut pe Revelino P., in varsta de 40 de ani, din municipiul Suceava cu care se afla si in prezent in relatii de prietenie. In seara zilei de 22 octombrie 2016, in jurul orei 22:00, barbatul se afla la locuinta concubinei sale F.V. din comuna Vama. In aceeasi locatie a aparut, neanuntat italianul de 65 de ani(fostul concubin al numitei F.V.). In aceasta imprejurare, concubinul femeii l-a batut pe italian, aplicandu-i lovituri cu picioarele in zone vitale ale corpului. Urmare a loviturilor, victima a fost proiectata la pamant, fiind in continuare lovita cu picioarele de inculpat in special in zona fetei. Victima S.A. respira greu, horcaia, astfel ca inculpatul, ajutat fiind de F.V. a incercat sa efectueze manevre de resuscitare, stergandu-i cu un prosop umed fata care era plina de sange. In pofida acestor manevre victima a decedat, ingurgitand o mare cantitate de sange. In cele din urma F.V. a apelat SNUAU 112 solicitand un echipaj de ambulanta la locuinta sa. In pofida manevrelor efectuate, personalul de pe ambulanta sosit la fata locului nu a putut decat sa constate decesul victimei.Potrivit concluziilor raportului medico-legal de necropsie intocmit de C.M.L. Radauti, moartea italianului a fost violenta, s-a datorat asfixiei mecanice prin aspirat pulmonar survenita in conditiile unui traumatism cranio-facial. Leziunile de violenta constatate necroptic au fost: multiple plagi, escoriatii la nivelul pleoapei superioare ochi stang, piramida nazala paramedian dreapta, buza superioara, supramentonier paramedian dreapta, motilitate anormala si cracmente osoase la nivel mandibular orizontal stanga.