Barbatul din Adancata care si-a omorat prietenul de pahar din gelozie, trimis in judecata FOTO

Individul si-a ucis prietenul dupa ce l-a vazut sarutandu-se cu iubita sa.

Barbatul care si-a omorat cu sange rece amicul de pahar din gelozie, chiar la o petrecere, a fost trimis in judecata. Crima socanta a avut loc in localitatea Adancata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Mihaita Airinei, cercetat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunii de omor. Potrivit anchetatorilor, Ioan Ilas, de 53 de ani, nu era casatorit si locuia singur pe raza comunei Adancata, avand relatii apropiate de prietenie cu O.A.M. Acesta era prieten si cu Mihaita Airinei pe care il vizita destul de des si cu care obisnuia sa consume bauturi alcoolice. In a doua jumatate a anului 2017, O.A.M. s-a mutat la locuinta lui Mihaita Airinei, intrucat imobilul in care locuia era intr-o stare avansata de degradare si nu era incalzit. Din acel moment, intre barbat si O.A.M. s-a infiripat o relatie de prietenie, cei doi intretinand relatii sexuale. In dupa amiaza zilei de 2 decembrie, in jurul orei 17:30, Ioan Ilas s-a deplasat la locuinta lui Mihaita Airinei, unde se afla si O.A.M., cu intentia de a socializa si de a consuma bauturi alcoolice. Victima a adus o sticla ce continea cantitatea de doi litri cu vin, iar cei trei au consumat bautura adusa de aceasta precum si o cantitate apreciabila de bere. Dupa un timp, O.A.M. s-a sarutat cu Ioan Ilas., moment in care inculpatul a devenit violent, irascibil si a inceput sa aiba manifestari de gelozie. A facut o criza de nervi, dupa care i-a spus lui Ioan Ilas sa paraseasca imobilul, dupa care l-a atacat, lovindu-l cu pumnii si picioarele la nivelul corpului, dar si in zona capului. Mihaita Airinei l-a aruncat pe barbat in afara imobilului, pe geamul de la bucatarie. Victima s-a ridicat cu greu de la sol si a revenit in locuinta agresorului, intr-o camera alaturata bucatariei, un dormitor. Aici, Mihaita Airinei s-a napustit asupra lui cu pumnii si picioarele, doborandu-l la sol. Agresorul l-a lovit haotic cu putere cu pumnii si picioarele peste corp, insa in special in zona capului, a fetei. De asemenea, acesta s-a folosit si de un cablu electric de alimentare(un prelungitor), obiect cu care a lovit victima peste corp cu putere si la un moment dat a infasurat cablul dupa gatul victimei, incercand sa o stranguleze. La scurt timp victima a decedat. Potrivit concluziilor raportului medico-legal de necropsie moartea victimei a fost violenta, s-a datorat unui traumatism cranio-cerebral acut cu fractura de calota si baza craniana si hemoragie meningo-cerebrala agravat de consumul excesiv de alcool. Agresorul s-a intors la petrecere ca si cum nimic nu se intamplase. Un prieten de-al victimei a venit si el la petrecere si l-a gasit pe barbatul de 53 de ani fara suflare, intr-o camera a casei. El a fost cel care a sunat la 112.