Barbatul din Dumbraveni, prins de trei ori conducand fara permis, a fost arestat preventiv

Barbatul din Dumbraveni, prins de trei ori conducand fara permis, a fost arestat. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava arestarea preventiva a barbatului de 41 de ani, din localitatea Dumbraveni, cercetat pentru savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". Miercuri, in jurul orei 21:00, o patrula formata din politisti din cadrul Posturilor de Politie Dumbraveni si Siminicea, a oprit pe un drum comunal clasificat de pe raza localitatii Dumbraveni, autoturismul condus individ. Avand in vedere antecedentele barbatului s-a procedat la incatusarea acestuia, intrucat ultima data cand a fost depistat in flagrant conducand autoturismul pe drumurile publice fara permis de conducere, acesta a sarit de la volan pe bancheta din spate, incercand sa se sustraga controlului. Barbatul a fost verificat in bazele de date, ocazie cu care s-a stabilit ca nu figureaza ca fiind posesor al permisului de conducere. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. Avand in vedere ca pana in prezent suspectul a fost trimis in judecata de inca doua ori tot pentru savarsirea infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara permis de conducere", s-a dispus masura retinerii preventive pe o perioada de 24 ore a acestuia, fiind introdus in arestul IPJ Suceava. Joi, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava si a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o durata de 30 de zile.