Barbatul din Frasin care a lovit un politist a fost arestat pentru 30 de zile

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Ioan Popescu, de 30 de ani, din orasul Frasin, sub aspectul savarsirii a infractiunii de "ultraj", precum si pentru savarsirea infractiunii de "tulburarea ordinii si linistii publice". Din probatoriul administrat pana la acest moment a reiesit faptul ca marti, C.G., agent sef principal de politie in cadrul IPJ Suceava- Politia orasului Frasin, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a fost directionat, impreuna cu agent de politie la o agentie de pariuri din Frasin intrucat, o persoana, identificata ulterior ca fiind Ioan Popescu, aflat in stare de ebrietate, distruge bunuri ale unitatii. Dupa sosirea organelor de politie, individul s-a manifestat agresiv si politistii au cerut intariri. La un moment dat, barbatul a aruncat cu o sticla catre autospeciala politistilor spargand parbrizul acesteia, iar ulterior, dupa ce a fost incatusat, l-a lovit cu capul pe agentul sef principal de politie, C.G, in zona fetei, cauzandu-i leziuni ce necesita pentru vindecare cinci-sase zile ingrijiri medicale. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore si miercuri a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Gura Humorului cu propunere de arestare preventiva, care a fost admisa, fiind emis mandatul de arestare preventiva pentru 30 zile.