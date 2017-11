In urma accidentului o femeie de 42 de ani si-a pierdut viata.

Barbatul din Liteni care a accidentat mortal o femeie a fost retinut pentru 24 de ore. Era mort de beat. Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pe strada Silistei, din orasul Liteni. In timp ce conducea autoturismul barbatul de 42 de ani, din sat Rotunda, oras Liteni, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat pe contrasens, unde, a surprins si accidentat o localnica de 42 de ani, ce se deplasa in calitate de pieton pe marginea partii carosabile. Intrucat initial nu a recunoscut cine a condus vehiculul, politistii, l-au testat cu aparatul etilotest pe barbatul de 42 de ani, rezultatul fiind de 1,33 mg/l alcool in aerul expirat, dupa care si pe pasagerul din autoturism, un barbat de 41 de ani din comuna Vulturesti, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza ranilor suferite femeia de 42 de ani a decedat. Duminica dupa-amiaza, individul a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Suspectul a fost introdus in arestul IPJ Suceava.